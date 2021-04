América-MG perde para o Tombense e cai para terceiro no Mineiro

Tombense e América-MG se enfrentaram neste domingo pela nona rodada do Campeonato Mineiro. Fora de casa, o time de Lisca foi derrotado por 2 a 1. Daniel Amorim e Keké marcaram para os mandantes, enquanto Anderson fez para os visitantes.

Com o resultado, o América-MG cai para a terceira colocação da tabela, com 16 pontos. Já o Tombense sobe para a sexta posição, com 13.

O primeiro tempo foi agitado. Aos 12 minutos, Daniel Amorim recebeu cruzamento na área e, de cabeça, abriu o placar para o time da casa. Aos 16, Anderson cortou a bola com mão e cometeu pênalti, que foi convertido por Keké. Já nos momentos finais, o zagueiro do Coelho se redimiu, diminuindo para os visitantes após cobrança de escanteio e desvio na primeira trave. 2 a 1 para o Tombense no intervalo.

Na segunda etapa, os visitantes tentaram pressionar pelo empate, mas conseguiram criar poucas chances. O sistema de marcação dos locais prevaleceu, garantindo a vitória.

O Tombense volta a campo na quarta-feira contra o Boa Esporte, fora de casa, em partida atrasada da oitava rodada. O América-MG, por sua vez, joga no próximo sábado contra o Coimbra, em Belo Horizonte.