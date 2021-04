American Gods: Neil Gaiman diz que série pode ter continuação

Os fãs de American Gods sofreram um golpe decepcionante no início desta semana, quando foi confirmado que a série foi cancelada pelo canal Starz após três temporadas.

Considerando a quantidade de história que existe no romance original de Neil Gaiman, e que não foi contada na série, – bem como o suspense chocante do recente final da 3ª temporada – muitos telespectadores ficaram compreensivelmente desapontados com a notícia.

Contudo, parece que ainda pode haver outra chance para American Gods, já que relatos confirmaram que o canal está considerando encerrar a história da série com um filme ou algum outro projeto.

No fim de semana, Gaiman falou sobre o futuro da produção em uma entrevista à Entertainment Weekly, expressando que o final da 3ª temporada seria “a forma mais frustrante, perturbadora e enlouquecedora” para a série terminar.

Além disso, em sua conta no Twitter, o autor, que escreveu o livro de 2001 no qual a série se baseia, disse que o projeto “definitivamente não está morto”.

Enquanto expressava sua gratidão à equipe do Starz pela jornada de American Gods até agora, ele compartilhou que a “Fremantle está empenhada em terminar a história que começou no 1º episódio”.

“No momento”, acrescentou ele, “estamos todos apenas esperando para ver qual é o melhor caminho a seguir e com quem será”.

It’s definitely not dead. I’m grateful to the team at @Starz for the American Gods journey so far. Fremantle (who make AG) are committed to finishing the story that began in episode 1, and right now we’re all just waiting to see which way forward is best, and who it’ll be with. https://t.co/Yw90PvIvGf

— Neil Gaiman (@neilhimself) March 31, 2021