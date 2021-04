Amiga de Juliette vê com ‘naturalidade’ reaproximação com Fiuk, mas não torce por casal

“Carne e unha, alma gêmea, bate coração…” já foi trilha sonora ensaiada para o casamento de Juliette e Fiuk no “Big Brother Brasil 21”. Os dois participantes que mais se estranharam do que se amaram, parecem ter voltado a uma boa fase na reta final do reality show da Rede Globo.

Fãs do casal “Fiukette” até ressurgiram nas redes sociais torcendo por um beijo. Juliette confessou, em conversa com Camilla de Lucas, que ficaria com o filho de Fábio Júnior, quando elencou os participantes de toda a edição que beijaria. Amiga da confinada aqui fora, Monaliza não acredita que agora um beijo acontecerá.

— Não acredito. Me surpreenderia muito se chegasse a rolar. E eu não gosto dessas brincadeiras de casamento entre eles, porque aqui fora a gente tem uma visão global do que acontece lá dentro. Fiuk se sentia muito incomodado no começo com as tiradas de onda da Juliette e agora está querendo brincar com ela. Me faz lembrar aquele frase conhecida do amigo que gosta de tirar brincadeira, mas quando é o contrário, se estressa. O limite da brincadeira precisa ser respeitado pelos dois lados. Se não, deixa de ser divertido e engraçado — alfineta.