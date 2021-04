‘Amigo mesmo, é filho adotivo’ · .

Convidado para o Ding Dong, Andre Marques não segurou a emoção e chorou com um discurso de Fausto Silva. O titular do Domingão afirmou que é “culpado” pela carreira do convidado como apresentador e enalteceu a trajetória dele na TV. “É meu amigo mesmo, acho que é até meu filho adotivo”, disparou o comunicador neste domingo (18).

Antes de tocar a “campainha do sucesso”, Marques comentou sobre o reality show que irá comandar na Globo. “Vamos lançar em maio agora o No Limite. Dia 11… Vai ser… Tô ansioso”, afirmou ele. “A gente vai ver até onde vai o limite de todo mundo nessa, vamos ver”, comemorou.

“Esse é o Andre, vai do programa de sábado, Vídeo Show [1983-2019], programa do The Voice… É, Boninho, faz uma estátua pro Andre”, brincou Faustão. Cleo, que também participou do quadro musical, afirmou que o colega merecia uma homenagem.

“Merece mesmo. Eu sou meio culpado disso porque ele era ator, mais atordoado do que ator. E aí eu trouxe o Andre pra fazer os sorteios aqui de Caminhão do Faustão. Tudo que o Andre fez foi com sorriso e uma garra impressionante”, enalteceu o veterano, que deixará a Globo no final do ano.

“Então se ele chegou aonde ele chegou… É um dos caracteres mais impressionantes que eu conheci nesse meio. É meu amigo mesmo, acho que é até meu filho adotivo”, disparou Faustão. Marques, então, chorou na atração e foi aplaudido pela plateia virtual.

Confira: