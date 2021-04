Amil divulga 141 vagas de empregos abertas pelo país; veja cargos

A Amil está anunciando vagas de emprego para TODO BRASIL. São 141 oportunidades divulgadas para quem está em busca de uma chance no mercado profissional. A Amil faz parte do grupo United Health Group no Brasil, que tem o comprometimento com a transformação da assistência à saúde e ao auxílio ao público em geral que busca ser mais saudável. A inovação e evolução desse sistema de saúde é uma constante prática da empresa. Veja, a seguir, como se candidatar a uma das oportunidades abertas!

Amil divulga vagas de emprego para TODO BRASIL

São 141 oportunidades de emprego anunciadas. As vagas estão disponíveis para as regiões de São Paulo, Brasília, Paraná, Ceará, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e demais estados. Veja, a seguir, as principais funções divulgadas!

Auxiliar de Farmácia;

Técnica(o) de Enfermagem;

Auxiliar de Exames;

Coordenador de Educação;

Analista de Projetos Sênior;

Especialista de Infraestrutura;

Assistente Administrativo;

Analista de Relacionamento Pleno;

Líder de Atendimento;

Analista Administrativo Júnior;

Escriturário;

Fisioterapeuta;

Engenheira(o) de Segurança do Trabalho;

Supervisor de Marcação de Cirurgia;

Copeiro(a);

Especialista Médico de Programas e Promoção de Saúde;

Analista de Qualidade Pleno;

Enfermeiro(a);

Analista de Recrutamento e Seleção;

Físico Médico.

Todas as vagas estão sujeitas a alteração a qualquer momento, Veja, a seguir, todas as informações para se candidatar a uma das vagas de emprego na Amil.

Como se inscrever

A Amil divulga oportunidades e está a procura de profissionais comprometidos com as atividades. Para se inscrever, os interessados devem acessar o site da United Health Group, selecionar a localização desejada e pesquisas as oportunidades abertas na sua região. A empresa oferece inúmeros benefícios para seus colaboradores, além de faixa salarial compatível com o mercado e muitas possibilidades de carreira!

