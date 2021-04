Amor de Mãe fez troca-troca de carreira surreal · .

Amor de Mãe chega ao fim nesta sexta-feira (9) com um troca-troca de carreiras surreal entre seus personagens. Sem muito foco profissional, a novela das nove mostrou empregada que virou agiota, advogada falida fazendo bico como costureira e até maquiadora que estudou na Europa, mas acabou como dona de bar e ativista ambiental.

A tese da autora Manuela Dias, sempre em busca do realismo, talvez seja a de que na vida real as pessoas também trocam de trabalho bruscamente. Vitória (Taís Araujo) começou como uma advogada bem-sucedida, rica e moradora de um apartamento de luxo. Entretanto, ela havia construído sua fortuna trabalhando para o grande bandido da trama, Álvaro (Irandhir Santos).

Ao decidir seguir seus princípios, a protagonista que sonhava em ser mãe preferiu abandonar o cliente e pagar uma multa por quebra de contrato. A demissão lhe custou um valor alto e, aparentemente, Vitória não tinha qualquer reserva de emergência, pois acabou vendendo seu apartamento e se viu obrigada a voltar a costurar para pagar as contas.

Sem reserva financeira, Vitória virou costureira

Apesar da formação em Direito e de suas experiências de vida, a protagonista também decidiu pegar dinheiro de uma agiota, num ato de desespero pouco inteligente.

Após as reviravoltas da trama, a mãe adotiva de Tiago (Pedro Guilherme Rodrigues) aceitou a ajuda de Raul (Murilo Benício), que pagou suas dívidas. Ela voltou a advogar e está prestes a encerrar sua história sendo uma defensora de mulheres vítimas de violência doméstica.

Antes empregada, Penha virou assassina

Faxina, sujeira e corpos

Mulher de Wesley (Dan Ferreira), Penha (Clarissa Pinheiro) era empregada de Lídia (Malu Galli) e jurou vingança a Belizário (Tuca Andrada) por ele ter matado seu marido. Em mais uma reviravolta, a humilde mulher acabou se apaixonando pelo policial corrupto e virou uma agiota depois que o capanga de Álvaro foi preso.

Ela foi de pessoa honesta a mulher de bandido, profissional da agiotagem e até assassina de aluguel. A viúva de Wesley, pelo menos, cumpriu sua missão de vingança ao matar Belizário –ainda por cima, assumiu um romance com Leila (Arieta Corrêa), a única que nunca a abandonou quando ela foi parar atrás das grades.

Betina trocou luxo para ajudar no hospital

Enfermeira e herdeira

Betina (Isis Valverde) surgiu como uma enfermeira do Hospital do Passeio, depois se descobriu meia-irmã de Álvaro e herdeira da PWA. Assim, ela se jogou na carreira de executiva. Na segunda fase de Amor de Mãe, a profissional de saúde voltou ao hospital em que trabalhava disposta a ajudar no combate à pandemia da Covid-19 e se afastou das decisões como acionista da maior empresa da novela.

Como a ficção de Manuela Dias mostrou, de forma otimista, que a crise sanitária já passou pelo pior momento, a mocinha pôde voltar à PWA. Porém, em seu final, Betina venderá suas ações na companhia para abrir um hospital comunitário em Guaporim, bem na pegada de ativista social.

De unicórnio, Durval vai animar crianças

Reis dos bicos

Ryan (Thiago Martins) era um professor de música que dava aula para crianças até participar de programas de TV e conseguir sucesso com a música. Passados os 15 minutos de fama, o namorado de Marina (Erika Januza) virou motoboy, entregador de aplicativo e grafiteiro nas horas vagas.

Já Durval (Enrique Diaz) era professor de dança e motorista de corrida por aplicativo, mas, para pagar as contas, topou até virar um animador de crianças fantasiado de unicórnio durante a pandemia.

Érica foi de maquiadora a dona de boteco

Sem foco

De longe, a personagem que mais explorou carreiras (e romances) foi Érica (Nanda Costa). A filha de Lurdes (Regina Casé) foi introduzida na história como maquiadora e cabeleireira. Na época em que era namorada de Raul, a jovem ganhou um salão de beleza para administrar, mas logo se interessou em cuidar da carreira musical de Ryan e deixou o empreendimento de lado.

Pouco depois, ela ganhou de Lídia a oportunidade de estudar maquiagem fora do país, em Paris. Sem qualquer explicação, Érica voltou na segunda fase da novela das nove da Globo como dona de um boteco, onde coincidentemente conheceu Davi (Vladimir Brichta).

Apaixonada pelo ativista ambiental, a jovem agora se dedica a essa vida de luta pelo meio ambiente. Se não houver uma nova oportunidade de emprego até o final de Amor de Mãe, é assim que ela deve encerrar sua história.

