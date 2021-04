Amor de Mãe soma 16 cadáveres que ninguém sentiu falta · .

Autora de Amor de Mãe, Manuela Dias não poupou a vida de 16 personagens ao longo da novela das nove da Globo que chega ao fim nesta sexta-feira (9). Apesar do número alto de fatalidades para uma trama de 125 capítulos, ninguém sentiu falta da maioria dos cadáveres, de tão esquecíveis que foram.

Nos primeiros meses do folhetim, exibidos entre novembro de 2019 e março de 2020, dez personagens morreram em Amor de Mãe. Logo no primeiro capítulo o público viu Lurdes (Lucy Alves, na primeira fase) matar acidentalmente o marido, Jandir (Daniel Ribeiro), após descobrir que ele vendeu Domênico (Eros Lazari), um de seus filhos, a uma traficante de crianças.

Na segunda fase da novela, Lurdes (Regina Casé) conseguiu encontrar Kátia (Vera Holtz), responsável pela compra e venda de Domênico, que virou Danilo (Chay Suede), a Thelma (Adriana Esteves).

Jandir, Kátia e Tânia

A traficante foi embora desse mundo nos braços de Lurdes vítima de uma doença desconhecida, mas pelo menos pediu desculpas à nordestina por seus erros e apresentou Sandro (Humberto Carrão) como seu herdeiro perdido –o que foi descartado pouco tempo depois.

Tânia (Cinira Camargo), irmã de Kátia, era enfermeira do hospital que registrou a morte do Danilo original (ator não teve seu nome divulgado) e não resistiu a um infarto dias após se aposentar.

Primeiro a morrer pelas mãos de Belizário (Tuca Andrada), Wesley (Dan Ferreira) era um policial honesto que descobriu podres do corrupto e acabou baleado à queima-roupa pelo capitão da Polícia Militar do Rio de Janeiro e capanga de Álvaro (Irandhir Santos).

Sinésio, Wesley e Vicente

Irmão de Thelma (Adriana Esteves), Sinésio (Julio Andrade) era violento e participou de apenas quatro capítulos, quando quis vender o restaurante da família para Álvaro. O tio de Danilo foi atropelado enquanto tacava pedras na casa da vilã e do sobrinho.

Antes de namorar Magno (Juliano Cazarré) e se casar com Sandro, Betina (Isis Valverde) viveu um casamento tórrido com Vicente (Rodrigo Garcia). Agressor de mulher e alcoólatra, ele fez a enfermeira enfrentar um inferno, mas foi o violento quem morreu pelas mãos de Belizário após decidir investigar a misteriosa morte de Genilson (Paulo Gabriel), irmão de Betina.

Genilson, Amanda e Vinícius

Genilson foi morto a mando de Álvaro após o dono da PWA descobrir que ele tinha estuprado Verena (Maria), sua namorada. No começo da trama, havia muita especulação de que Magno teria matado o ex-cunhado de Vicente ao tentar defender a personagem interpretada pela artista Maria, mas essa narrativa foi explicada mais tarde.

Filho de Raul (Murilo Benício), o jovem revolucionário Vinícius (Antonio Benicio) morreu baleado por Belizário. Ele foi outra alma encomendada por Álvaro, ao tentar invadir a PWA em um protesto a favor do meio ambiente. Chegou a ser socorrido pelo pai, mas não resistiu no hospital, deixando o empresário e a mãe, Lídia (Malu Galli), desolados.

Companheira de Vinícius e de Davi (Vladimir Brichta) no ativismo, Amanda (Camila Márdila) também foi embora dessa vida durante um ato de desespero: sequestrou o vilão interpretado por Irandhir Santos para vingar o namorado e o pai, Agenor (Zemanuel Piñero), prejudicado pela empresa de plásticos e que morreu também no começo da história.

A ativista ambiental lutou com Álvaro e foi ao encontro da morte quando bateu o carro em que eles estavam em um poste.

Mãe biológica de Camila (Jéssica Ellen), Rita (Mariana Nunes) foi morta por Thelma no encerramento da segunda fase após descobrir que a personagem de Adriana Esteves havia comprado Danilo e estava fazendo de tudo para esconder a verdade de Lurdes, inclusive subornar Eudésio (Wilson Rabelo) para que ele não revelasse a identidade verdadeira do galã de Chay Suede.

Rita, por “coincidência”, entrou na trama quando Lurdes foi ao Rio Grande do Norte visitar sua mãe. A senhora interpretada por Zezita Matos morreu justamente ao encontrar a filha que não via há mais de duas décadas.

Na terceira e última fase de Amor de Mãe, que voltou ao ar em março, Manuela Dias decidiu acelerar ainda mais as matanças de seus personagens. Álvaro encomendou mais três mortes: Estela (Letícia Lima), Marconi (Douglas Silva) e Lucas (Nando Brandão), que foram assassinados como queima de arquivo por Belizário, Veiga (Eduardo BR) e Penha (Clarissa Pinheiro), respectivamente.

Duas partidas um pouco mais memoráveis de Amor de Mãe, Jane (Isabel Teixeira) e Belizário (Tuca Andrada) morreram traídos por quem jamais imaginaram. A enfermeira foi assassinada pela melhor amiga por ter descoberto que Danilo era Domênico e que Thelma havia atropelado e matado Rita. A vilã teve coragem de simular um suicídio da profissional de saúde, que foi dopada e largada dentro do seu próprio carro com o motor ligado, não resistindo à asfixia.

Já o policial corrupto foi envenenado por Penha e Leila (Arieta Corrêa), que se revelaram amantes na sequência. O braço direito de Álvaro partiu dessa para o inferno refletindo sobre todas as vidas que tirou.

