Amor de Mãe tem pior último capítulo desde o fiasco de O Sétimo Guardião · .

Prejudicada pela interrupção de quase um ano, Amor de Mãe teve um capítulo final fraco no ibope. Na última sexta (9), os desfechos de Thelma (Adriana Esteves), Lurdes (Regina Casé) e Vitória (Taís Araujo) marcaram 35,7 pontos na Grande São Paulo, a pior audiência de uma novela das nove desde O Sétimo Guardião (2018).

A história criada por Manuela Dias, no entanto, não foi pior do que o fracasso retumbante de Aguinaldo Silva. O último capítulo, exibido há dois anos, marcou 34,0 pontos.

A média geral da trama fantástica protagonizada por Bruno Gagliasso e Marina Ruy Barbosa ficou em 28,7 pontos, enquanto Amor de Mãe ao menos conseguiu chegar aos 30,8.

Nem as reprises de Fina Estampa (2011) e A Força do Querer (2017), exibidas na sequência, tiveram um desempenho tão baixo. Seus capítulos finais anotaram 37,6 e 36,8 pontos, respectivamente. O maior sucesso disparado dos últimos anos é A Dona do Pedaço (2019), de Walcyr Carrasco, que veio depois de O Sétimo Guardião e conquistou incríveis 44,0 pontos em seu desfecho, dez a mais que a antecessora.

Veja abaixo as audiências da sexta-feira, 9 de abril, na Grande São Paulo:

Média do dia (7h/0h): 16,0 Bom Dia São Paulo 7,2 Bom Dia Brasil 8,8 Mais Você 6,2 Encontro com Fátima Bernardes 6,7 SP1 10,2 Globo Esporte 9,9 Plantão BBB 8,5 Jornal Hoje 10,6 Sessão da Tarde: Lara Croft – Tomb Raider, a Origem da Vida 10,3 Ti Ti Ti 14,5 Malhação 14,6 A Vida da Gente 19,5 SP2 23,7 Salve-se Quem Puder 26,1 Jornal Nacional 29,0 Amor de Mãe 35,7 Big Brother Brasil 21 29,5 Globo Repórter 17,5 Jornal da Globo 9,4 Conversa com Bial 6,7 Corujão 1 (parte 1): Ameaça Invisível – Stealth 4,2 Boletim Rede BBB 3,9 Corujão 1 (parte 2): Ameaça Invicível – Stealth 3,5 Corujão 2: Era uma Vez 3,5 Como Será? 3,3 Média do dia (7h/0h): 6,2 Balanço Geral Manhã (média das 5h-8h30) 1,9 Balanço Geral Manhã (rede) 1,3 Balanço Geral Manhã (local) 3,5 Fala Brasil 3,7 Hoje em Dia 4,8 JR 24h (manhã) 5,0 Balanço Geral 8,3 Belaventura 3,6 JR 24h (tarde 1) 4,7 Cidade Alerta 7,6 JR 24h (tarde 2) 8,2 Jornal da Record 9,1 Gênesis 9,7 Topíssima 5,6 Super Tela: Força de Ataque 3,4 JR 24h (madrugada) 2,1 Fala Que Eu Te Escuto 1,2 Entre Linhas 0,7 Religioso 0,6

Média do dia (7h/0h): 4,7 Primeiro Impacto 2,8 Vem Pra Cá 2,8 Bom Dia & Cia 4,2 Cupom Premiado Baú 4,1 Sorteio da Libertadores 5,1 Fofocalizando 4,6 Casos de Família 4,6 Triunfo do Amor 7,3 Amores Verdadeiros 7,4 SBT Brasil 6,7 Roda a Roda 6,4 Cupom Premiado Baú 6,2 Chiquititas 6,0 Programa do Ratinho 4,2 Tela de Sucessos: Novo no Pedaço 3,6 The Noite 3,3 Operação Mesquita 2,6 Conexão Repórter 2,0 SBT Brasil (reapresentação) 1,9 Big Bang A Teoria 1,7

Fonte: Emissoras