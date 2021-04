Amy Adams vive entre alucinação e realidade em trailer de A Mulher na Janela · .

A Netflix divulgou nesta quinta-feira (8) um trailer de A Mulher na Janela, novo filme protagonizado por Amy Adams. Na história, a atriz interpreta Anna Fox, uma psicóloga infantil que sofre de agorafobia e, sem sair de casa, acompanha o que acontece no mundo pela janela.

Tudo muda quando ela faz uma nova amiga, a vizinha Jane Russell, interpretada por Julianne Moore, vencedora do Oscar de melhor atriz por seu trabalho em Para Sempre Alice (2015). Em uma de suas olhadas pela janela, a protagonista presencia um crime e assiste à morte da amiga.

Os familiares de Jane, porém, negam que ela tenha morrido. E uma outra pessoa se apresenta com sua identidade. Anna, então, se vê em dúvida sobre o que é real e alucinação.

O longa traz no elenco Gary Oldman, Anthony Mackie, Fred Hechinger, Wyatt Russell, Brian Tyree Henry, Jennifer Jason Leigh, Jeanine Serralles e Mariah Bozeman.

A Mulher na Janela tem estreia prevista para 14 de maio. Baseado em livro escrito por A.J. Finn, o filme conta com direção de Joe Wright.

Assista ao trailer abaixo:

O que é agorafobia?

As pessoas com agorafobia costumam apresentar sintomas como medo e ansiedade ao se deparar com situações que fogem de seu controle ou causem constrangimento em meio a multidões, locais abertos ou muito fechados.

O tratamento para o problema de saúde envolve sessões de terapia e uso de medicações. Segundo dados do hospital Albert Einstein, cerca de 150 mil brasileiros sofrem com essa condição.

