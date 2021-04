Ana Clara Lima confunde dupla sertaneja com Anitta e comete gafe no Plantão BBB · .

Ana Clara Lima cometeu uma gafe ao vivo durante a apresentação do Plantão BBB nesta sexta-feira (16). Ao dar um spoiler sobre a festa que vai ao ar nesta noite no BBB21, comandada por Simone e Simaria, a apresentadora se confundiu e cantou uma música gravada por Anitta e Marília Mendonça.

“Gente, olha só… Hoje tem festa no BBB21, sextou! E eu só quero falar uma coisa para vocês: Some, some, some que ele vem atrás… Pianinho, bebe, bebe, finge que tá bem demais… Olha o nosso spoiler aí!”, contou a animada apresentadora, enquanto arriscava passos de dança.

Ana Clara não percebeu, porém, que a música que cantou, Some Que Ele Vem Atrás, não é da dupla que se apresentará na festa, mas sim uma parceria entre Anitta e Marília Mendonça. Na sequência, outra gafe. Desta vez feita pela produção, que inverteu os nomes de Simone e Simaria conforme apareceram na tela vídeos mandados por cada uma das irmãs ao Plantão BBB.

“Passando para avisar que hoje a gente vai estar no BBB quebrando tudo, menina! Vamos cantar os nossos maiores sucessos, botar esses brothers para dançar, descer até o chão, vai ser tudo que há no Brasil e no mundo! Avisa todo mundo que hoje estaremos no Big Brother Brasil!”, vibrou Simaria.

Simone complementou, em sequência: “A sofrência hoje é garantida no BBB. Vai ser incrível. Estou aqui ansiosa, é hoje!”. Na apresentação, a dupla sertaneja deve cantar músicas como Foi Pá Pum, Regime Fechado e Loka. As coleguinhas já haviam feito show no Big Brother Brasil em 2017.

No Twitter, Ana Clara se pronunciou a respeito da situação: “Gente, tô rindo muito. Essa história de cantar música errada pra anunciar a Simone e Simaria no Plantão BBB tem motivo, viu? [Risos] Perdão, meninas! Minha primeira gafe televisiva, vamos estourar o champanhe que hoje é dia de comemorar essa estreia [Risos]”.

Na mesma rede social, algumas pessoas alertaram para o erro da apresentadora: “Grito que a Ana Clara cantou Some Que Ele Vem Atrás pensando que era da Simone e Simaria [risos]”, brincou o usuário Andregaia. “Ana Clara cantando Marília Mendonça e quem vai é Simone e Simaria”, atentou a internauta identificada como tlovedemi. Já AnaluxLima escreveu: “Eu ainda tô na dúvida se foi gafe ou trollagem da Ana Clara. Eu buguei na hora”.

Assista ao erro de Ana Clara e confira seus tuítes e algumas reações no Twitter:

Durante o #PlantaoBBB, ao divulgar o spoiler da semana, Ana Clara acabou cometendo a gafe de cantar a música “Some que ele vem atrás” de Marília Mendonça e Anitta para anunciar a dupla Simone e Simaria como atração da festa de hoje 🗣🗣🗣 pic.twitter.com/diW5MnMx1n

— Tracklist (@PortalTracklist) April 16, 2021

HAHAHAHHAHAHAHA GENTE TO RINDO MTO HAHAHAHAHHAHA ESSA HISTÓRIA DE CANTAR MÚSICA ERRADA PRA ANUNCIAR A @SimoneeSimaria NO PLANTÃO BBB TEM MOTIVO VIU HAHAHAHHAHA, PERDÃO MENINAS!!!!!

— Ana Clara 🌶 (@anaclaraac) April 16, 2021

Minha primeira gafe televisiva, vamos estourar o champanhe que hoje é dia de comemorar essa estreia HAHAHAHA https://t.co/b8U2oU0nhC

— Ana Clara 🌶 (@anaclaraac) April 16, 2021

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk GRITO QUE A ANA CLARA cantou Some que ele vem atras pensando que era da Simone simaria kkkkkkkk #RedeBBB

— Gaia From Rio (@Andregaia_) April 16, 2021

ana clara cantando marilia mendonça e quem vai é simone simaria

— clara🦋 (@tlovedemi) April 16, 2021

Eu ainda tô na dúvida se foi Gafe ou trollagem da Ana Clara cantando a música da Marília Mendonça com a Anitta antes de anunciar o show da Simone & Simaria! HAHAHAHAH Eu buguei na hora. #PlantãoBBBpic.twitter.com/hXYIWMcP8V

— AnaluxLima 🌶 (@AnaluxLima) April 16, 2021

