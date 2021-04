Ana Maria antecipa entrevista com Andréia Sadi por causa do parto dos gêmeos · .

Ana Maria Braga revelou nesta segunda-feira (5) que precisou antecipar a entrevista com Andréia Sadi por causa do parto dos gêmeos. Ela contou que a produção do Mais Você ficou sabendo que a jornalista de política da Globo dará à luz nos próximos dias, o que impediria a participação dela no matinal.

“A Andréia está no fim da gestação. Inclusive, essa entrevista era para acontecer um pouquinho mais adiante, mas conversando com ela resolvemos adiantar, porque senão podia ser que ela não viesse por estar em trabalho de parto”, explicou.

A mulher de André Rizek deu risada e confirmou que, de fato, a chegada dos herdeiros acontecerá antes do planejado. “A qualquer hora [vai nascer]. Serão seus companheiros arianos, Ana”, brincou ela, referindo-se ao signo regente da apresentadora, que faz aniversário em 1º de abril.

“Já joguei para Deus, sei que serão arianos. Achei que seriam taurinos [nascidos a partir de 21 de abril]”, completou.

A veterana, então, gargalhou e defendeu o seu signo, conhecido por ser de pessoas geniosas e difíceis de lidar. “Isso tudo é fofoca da galera. Arianos são pessoas maravilhosas, amigos dos amigos, carinhosos, leais. De vez em quando é um pouco teimoso [risos].”

“Mas será que dois serão tudo isso aí mesmo? Porque aqui estamos desesperados”, divertiu-se Andréia rindo da situação.

Durante o bate-papo, a jornalista da Globonews e da CBN também atendeu a um pedido de Ana Maria e mostrou seu barrigão descoberto. “Todas as minhas roupas viraram cropped. Agora, grávida, sinto muito calor e se não for assim esquenta demais”, disse.

Ela ainda contou que as noites de sono são difíceis por não achar uma posição confortável para ela e para os gêmeos. “Se eu deito de um lado, reclama, do outro, reclama. Estou dormindo praticamente sentada”, ressaltou.