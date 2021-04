Ana Maria liga para Carla Diaz ao vivo durante entrevista com Arthur no ‘Mais Você’; veja

Enquanto entrevistava Arthur, eliminado do BBB21, durante o ‘Mais Você’ desta quarta-feira (28), Ana Maria perguntou para o crossfiteiro sobre o relacionamento dele com Carla Diaz. Em um momento, a apresentadora do programa resolveu ligar para a atriz ao vivo, mas ela não atendeu o telefonema.

Durante o bate-papo, Arthur confessou que enviou uma mensagem para Carla, mas disse que não sabia se ela tinha respondido ainda.

Ana Maria mostrou uns vídeos dele e da Carla juntos e Arthur chegou a rir. “Ana, vou te falar um negócio. Todas as situações que aconteceram foram após outras coisas. A parte do bafo de rabada partiu de mim. Nosso relacionamento ali, a gente tem uma coisa bem engraçada e acho que aqui fora a gente ia se dar bem. Às vezes tinha uma briguinha, uma pirraça. Eu sou romântico sim, mando flores, toco um violão, acho que ali não apareceu minha melhor versão. Eu podia sim ter dado melhor de mim ali”, disse, em relação à Carla Diaz.

Ao rever a cena de Carla pedindo ele de namoro de joelhos após voltar do paredão falso, Arthur confessou que se surpreendeu com o ato, mas estava de ressaca do dia anterior. Ele explicou que falar ‘partiu’ é algo do jeito dele e que ele tenta ser carinhoso, mas nem sempre consegue.

