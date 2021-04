Ana Paula Henkel processa Globo e Band por comentários de Casagrande e Neto, diz site

A ex-jogadora Ana Paula Henkel entrou com processo na Justiça contra Globo e Band por comentários de Casagrande e Neto, funcionários das emissoras, respectivamente. O trio se envolveu em um embate público após Casão usar seu blog no ‘ge.globo’ para fazer criticas à ex-jogadora de vôlei. A informação foi publicada pelo colunista Gabriel Vaquer, do ‘Uol’.

Segundo o colunista, Ana Paula entrou com o processo contra a Globo no dia16 de abril, na 14ª Vara Cível de São Paulo. Já a ação contra a Ban foi registrada nesta terça-feira, na 4ª Vara Cível da Justiça de São Paulo. Ambas tem como objetivo conseguir um direito de resposta aos contratados das emissoras, além de uma indenização de R$10 mil cada.

O ex-atacante de Seleção e Corinthians usou seu blog, em fevereiro deste ano, para detonar Ana Paula por posicionamentos “violentos” da apoiadora de Jair Bolsonaro. Citando a pausa nos esportes, ele se desculpou por “ter posto no meio de vocês, e por muito tempo, uma pessoa intragável, prepotente, arrogante, defensora de armas” e disse ainda que a ex-atleta é “defensora dos violentos e de tudo que é ruim”.

Ana Paula respondeu ao ex-jogador em forma de carta também publicada pelo ‘ge.globo’. No texto, Ana Paula disse que Casagrande “perdeu a oportunidade de criticá-la sem a ofender” e que ele será responsável por suas palavras e completou dizendo que processaria Casão.

– Tomarei as medidas legais cabíveis para lembrar ao Sr. Casagrande que, no debate democrático que ele tanto diz prezar, os homens são responsáveis por suas palavras e atos – concluiu a ex-jogadora.

NETO SAI EM DEFESA DE CASAGRANDE

No dia seguinte a carta divulgada por Casagrande, Neto comentou o caso durante o programa ‘Os Donos da Bola’, da Band. O apresentador repreendeu Ana e a questionou: “Quem é você para falar do Casagrande?”.

O comentarista da Globo agradeceu o amigo da Band e afirmou que Neto foi o único ex-jogador que trabalha na mídia que o defendeu e concluiu dizendo que Ana Paula foi preconceituosa ao falar, pelo Twitter, que Casagrande deveria “olhar para a própria vida” antes de criticá-la.