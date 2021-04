Anabolismo e Catabolismo: Como ambos funcionam

O metabolismo compreende diversas reações bioquímicas que acontecem no organismo, dividido de duas maneiras: anabolismo e catabolismo.

A ajuste do metabolismo pode mudar de acordo com as características de cada indivíduo como por exemplo:

Peso

Idade

Sexo

Regularidade de atividades físicas

Entre outros

O devido funcionamento do organismo de maneira satisfatória irá depender do balanceamento e integração corretas entre o anabolismo e o catabolismo.

Devido a importância do anabolismo e catabolismo, ambos poderão aparecer em questões do Enem e demais vestibulares. Por isso, acompanhe o artigo e aprenda mais sobre o assunto!

Anabolismo

O anabolismo são reações que formam moléculas complexas por meio de outras mais simples, através do gasto de energia.

De certo, o anabolismo compreende um grupo de reações de síntese ou construção.

Em um exemplo simples de anabolismo, podemos citar a síntese de proteínas através dos aminoácidos.

Ademais, pessoas que objetivam o ganho de peso ou de massa muscular precisam estimular o anabolismo. Para auxiliar no objetivo a prática de exercícios físicos e consumo de alimentos energéticos ajudam nos resultados.

Dessa maneira, o organismo recebe bastante energia para exercer os processos anabólicos, como por exemplo o aumento dos músculos.

No entanto, quando o suprimento de energia não é suficiente o organismo acaba realizando o catabolismo.

Podemos citar como outro exemplo de anabolismo a fotossíntese que acontece nos vegetais. Durante o processo, as plantas conseguem glicose por meio do CO2 e H2O.

As reações anabólicas necessitam do suprimento de energia produzida pelo catabolismo.

Catabolismo

O catabolismo engloba todas as reações de compostos orgânicos complexos que acabam convertidos em moléculas mais simples.

Em síntese, o catabolismo acontece em reações de degradação ou quebra.

Dessa maneira, podemos citar como um exemplo de catabolismo a digestão, quando os alimentos consumidos são quebrados e transformados em substâncias mais simples.

Ademais, ocorre produção de energia quando se consome amido, um polissacarídeo. Assim, quando ele é quebrado até transformar-se em glicose, tornando-se uma molécula mais simples e energética.

Além disso, as proteínas são degradadas em aminoácidos, os quais necessariamente acabam utilizados em processos anabólicos no organismo.

Por isso, a respiração celular também é um processo catabólico, afinal, durante as reações, as ligações entre moléculas são quebradas, liberando energia.

Resumo: Anabolismo x Catabolismo

Veja a seguir um resumo com as principais diferenças entre o anabolismo e catabolismo:

Anabolismo

Reações em síntese

Consome energia

Produção de moléculas complexas, como as proteínas

Exemplos: Síntese de proteínas e fotossíntese

Catabolismo

Reações de degradação

Produz energia

Produção de moléculas simples, como os aminoácidos

Exemplos: Digestão e respiração celular

E então, gostou de conhecer um pouco mais sobre anabolismo e catabolismo?

