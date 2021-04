Analista diz o que falta para Jorge Jesus e qual grande europeu tem seu perfil: ‘Encaixa com perfeição’

Autor do livro de análise tática “Espacios Indefendibles”, Andrés Bretones disse que Jorge Jesus, do Benfica, está entre os melhores treinadores da Europa. Ele afirmou que o português poderia dar um salto para uma liga maior no futuro.

“Jesus poderia ser um treinador interessante para o futebol espanhol. Tem perfil, encaixava no Atlético de Madrid. Se Simeone um dia sair, Jesus encaixava com perfeição. O Atlético aposta em treinadores de fora”, disse ao jornal português “A Bola”.

“Falta a Jesus dar esse salto para outra liga europeia. Foi capaz de ganhar a Libertadores. Se treinasse uma equipe grande na Espanha, ou um Chelsea ou Borussia Dortmund, provaria isso. Seria ainda mais reconhecido. Temos Guardiola, Mourinho já mais atrás deste, mas Jesus está perto. Falta dar esse passo para outra equipe, que não fosse Portugal, Brasil ou Arábia Saudita”, afirmou o analista.

Andrés diz que as equipes de Jesus são ofensivas e procuram protagonismo com a bola.

“Fazem coisas diferentes como a mobilidade dos jogadores. Há sempre linhas de passe, jogadores em movimento. Não tem o jogo posicional de Guardiola, que o domina a um nível máximo. Destaco a mobilidade dos jogadores, passar e desmarcar, muita dinâmica a atacar”, analisou.

O Benfica de Jorge Jesus se firmou ainda mais na disputa por uma das vagas para a próxima edição da Uefa Champions League, apesar de distante da disputa pelo título com o Sporting.