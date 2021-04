Ancelotti libera e Caetano não faz rodeios em interesse do Galo por Y. Mina, do Everton; zagueiro já passou por Palmeiras e Barça

Neste último mês, o ‘Superesportes MG’ informou que Jorge Sampaoli pode tentar levar dois jogadores do Galo: Gui Arana e Alonso. Já pensando em possíveis perdas, o Atlético sondou a situação do zagueiro L. Castan, do Vasco, segundo a ‘Gazeta Esportiva’. O Vasco, que se encontra em uma interminável crise financeira (que se agravou com a queda no BR), estaria disposto a liberá-lo se uma proposta boa financeiramente chegar.









Poucos dias depois, o Vasco negou que tenha recebido qualquer oferta pelo zagueiro e encaminhou a permanência de Castan em São Januário. O Atlético, porém, ainda não desistiu de contratar um novo zagueiro. Novos nomes foram cogitados e, até onde se sabe, Caetano busca mais reforços. Cuca deve pedir poucos jogadores, já que o elenco do Galo está recheado de estrelas por conta do investimento realizado em 2020, ainda com Mattos.

Yerry Mina, do Everton, se tornou um dos nomes mais especulados nesta última semana. Carlo Ancelotti teria colocado o zagueiro na lista de dispensas, topando uma venda imediata ainda nesta janela de transferências. A equipe de Liverpool comprou o jogador ainda em 2017, numa tratativa com o Barcelona que custou pouco mais de £ 27 milhões de libras. O jornalista Jorge Nicola, em seu canal no YouTube, esclareceu o rumor.

Foto: Clive Brunskill/Getty Images



Mina estaria fora da realidade de qualquer clube do Brasil. Henrique Villard, do ‘Canal Eu Acredito’, teria contatado o diretor Rodrigo Caetano, que também negou essa possibilidade. O zagueiro, que teve uma curta passagem no Palmeiras, se destacou na Copa do Mundo de 2018 após ser o artilheiro da seleção de José Pekermán com três gols na campanha que foi até às oitavas de final e terminou com a eliminação nos pênaltis para a Inglaterra.

Números de Mina pelo Everton:

72 jogos

6 gols