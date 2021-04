Javier Tebas, presidente da La Liga, que organiza o Campeonato Espanhol, fez fortes críticas a Florentino Pérez, presidente do Real Madrid e quem lidera o movimento da criação da Superliga europeia.

“Florentino anda equivocado há algum tempo, agora vejo ele perdido. Creio que é um grande empresário da construção civil, mas um desastre como presidente”, afirmou Tebas.

O presidente do Real concedeu entrevista nessa segunda, na qual falou sobre o porquê da criação da nova competição de clubes. “O atrativo é que vamos jogar entre as grandes equipes. Vamos fazer isso para salvar o futebol, que está em um momento crítico. O que dá dinheiro é a televisão e o dinheiro é para todos. Se as equipes de cima ganham dinheiro, flui a parte de baixo também”, disse ao programa El Chiringuito.

Tebas discordou da fala de Pérez. Para ele, o futebol “não está arruinado” e “a Superliga não é solução. Pelo contrário, é a morte do futebol”. A La Liga já publicou uma nota oficial criticando e discordando dos princípios da Superliga.

Milan, Inter de Milão, Juventus, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham, Atlético de Madrid, Barcelona e Real Madrid são os clubes fundadores da Superliga e integrantes fixos da competição.