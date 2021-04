ANDANÇAS PENEDENSES

Treta Virtual

A maioria das sessões ordinárias das Câmaras de Vereadores estão acontecendo de forma remota, ficando os edis no conforto de seus lares, para usar a tecnologia a seu favor e continuar zelando pelos interesses da população, aprovando projetos ou fazendo requerimentos, indicações e moções. Nas últimas realizadas em Penedo o que não falou foi treta virtual com troca de farpas e acusações de bajulação e babão!

Pós Páscoa

Geralmente na Páscoa lembramos a ressureição de Cristo, a paixão e morte é lembrada na sexta da Semana Santa, no entanto, neste pós Páscoa quem foi pego pra Cristo durante sessão legislativa foi o Secretário de Desenvolvimento Econômico de Penedo, Pedro Soares, que teve seu nome citado várias vezes por alguns vereadores. Atento aos discursos eu faria indicação fácil de quem poderia assumir o papel de Judas numa possível dramatização.

Pandemia Cultural

Já a Secretária de Cultura, Aliny Costa, recebeu cobranças para apresentar as ações de sua pasta administrativa nos primeiros meses do ano que começou ruim e terminou ficando ainda pior com o aumento dos casos positivos para o novocoronavírus. Em tempos normais com a realização da programação chamada de profana da Festa de Bom Jesus dos Navegantes e as prévias carnavalescas realizadas na cidade ribeirinha, talvez as ressacas dos eventos por serem grandiosos ainda estariam deixando muita gente em stand by.

Balaio de Fofoca

E como se não fosse trágico o que passa a ser cômico, nas rodas de conversa e senadinhos penedenses, um dos assuntos em pauta é a volta do Carlos da Educação para a secretaria que lhe deu nome para a vida política. No balaio de fofoca a especulação é de que a volta seria por conta de uma aliança do ex-prefeito e ex-secretário para 2022. Aos que perguntaram se sabíamos que isso poderia acontecer, a resposta foi curta e com outra pergunta: Ronaldo Lopes não é mais prefeito?

Deputado Estadual

Quem tem reafirmado em diversas oportunidades que é pré-candidato a deputado estadual em 2022 é o vice-prefeito João Lucas. No próximo mês de maio, JL que atualmente está filiado ao MDB, deve migrar para o PTB do deputado Antonio Albuquerque. A ida para o PTB dar-se-á por aceitar o convite do próprio AA que em conversa com JL, já ouviu do próprio que o desafio para a maratona está aceito, mas a casadinha em Penedo para federal não será com o filho de AA, o deputado federal Nivaldo Albuquerque.