Anderson Barros expõe mudança de planos no Palmeiras após nova lesão de Veron: “Precisamos entender isso”

Com a intenção clara de proporcionar uma sequência para Gabriel Veron, de 18 anos, o Palmeiras analisa possibilidades para acabar com as lesões que vem sofrendo nos últimos meses. Com frequentes problemas físicos, o jovem ficou fora do Mundial de Clubes e atualmente está afastado com novo problema na coxa, devendo retornar apenas em junho.









“Existe uma frase que diz “se você fizer sempre as mesmas coisas, como vai ter resultados diferentes?”. Em algum momento nós precisamos corrigir esse entendimento em relação ao Veron, para que ele possa dar as respostas que sabemos que ele pode dar. Vamos, sim, fazer as correções. É responsabilidade nossa“, disse o diretor executivo Anderson Barros.

“Se fizermos sempre as mesmas coisas, os resultados serão iguais. No caso dele, vai continuar tendo as lesões. Então vamos corrigir esse rumo. O Núcleo de Saúde e Performance e o nosso coordenador científico são extremamente capazes de corrigir esse rumo e dar a condição ao Veron de ser o que ele era, o que com certeza ele voltará a ser”, completou o dirigente.

Problemas físicos impedem boa sequência no time – Foto: Marcello Zambrana/AGIF.



Há algumas semanas, foi realizada uma aceleração no processo de recuperação para que o atacante pudesse disputar as finais da Recopa Sul-Americana e da Supercopa, como foi feito com Wesley e Felipe Melo na última temporada. A decisão foi tomada em conjunto entre diretoria, comissão técnica e o Núcleo de Saúde e Performance do clube.

“O Veron trabalha com uma velocidade extremamente elevada, fora de qualquer padrão que possamos imaginar. Precisamos entender isso para dar o padrão para ele seguir trabalhando nesse nível. E não temos dúvidas de que ele vai fazer”, finalizou Barros, conforme publicou o GloboEsporte.com.