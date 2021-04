Anderson Silva deseja força a Chris Weidman, que sofreu uma lesão grave no UFC 261

Na madrugada deste domingo (25), o lutador norte-americano, e ex-campeão dos Pesos-Médios do UFC, Chris Weidman sofreu uma lesão grave em sua segunda luta desde sua volta à categoria. Ele quebrou a perna ao tentar um chute no jamaicano Uriah Hall logo aos 17 segundos do primeiro round.









Em 28 de dezembro de 2013, aconteceu uma situação parecida com o brasileiro Anderson Silva, em luta contra o próprio Chris Weidman. Buscando recuperar o cinturão dos médios, o “Spider” teve a mesma lesão, quebrando a perna em um chute no primeiro minuto do segundo round.

Em seu Instagram, Anderson Silva mandou um recado para Weidman: “Meus profundos e mais sinceros sentimentos, campeão. Tenha fé! Desejo uma ótima recuperação. Neste momento, desejo a você e toda sua família muita luz, muito amor e sabedoria”.

O “Spider” também mandou um recado para os fãs de MMA: “Aos fãs do esporte, respeite este momento desse incrível guerreiro e vamos torcer para que logo esteja 100%. Deus abençoe você e sua família, Cris”, declarou Anderson Silva, que encerrou a carreira em outubro do ano passado.

Na ocasião em que se machucou, o brasileiro ficou pouco mais de um ano longe dos octógonos, voltando em combate contra Nick Diaz. Anderson Silva venceu a luta, mas o resultado foi anulado, pois ele acabaria sendo flagrado no exame antidoping.