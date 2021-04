André Marques revela por que ‘esconde’ seus namoros da mídia · .

André Marques revelou que “esconde” seus namoros da mídia por preferir discrição sobre assuntos íntimos. “Eu não gosto muito de falar da vida pessoal. Acho que o relacionamento diz respeito a quem vive”, confessou o apresentador do The Voice+ que em breve comandará o reality No Limite na Globo.

Namorado da atriz Sofia Starling há mais de dois anos, o artista reconheceu que evita exposição. Recentemente, ele deixou escapar um comentário sobre o relacionamento em uma entrevista à Ana Maria Braga no Mais Você. Para a coluna de Patrícia Kogut, no jornal O Globo, o apresentador afirmou que não tem costume de repercutir tais assuntos.

“Eu não gosto muito de falar da vida pessoal, mas acabou acontecendo naturalmente. Nas redes sociais, até posto pouco em relação a quem gosta de mostrar. Acho que o relacionamento diz respeito a quem vive”, avaliou.

“Como pessoa pública, as pessoas têm curiosidade, perguntam. Foi realmente o primeiro relacionamento que acabei falando mais. Já tive relacionamento de anos que ninguém nem sabia que eu tinha”, declarou Marques, que se relacionou com a veterinária Manuella Vieira por sete anos.

The Voice e No Limite

Prestes a apresentar a final do The Voice+ no próximo domingo (4), André Marques se prepara para comandar o reality No Limite, que irá ao ar ainda neste ano na Globo, e se despede do The Voice Kids.

“O adeus é só para o [The Voice] Kids. Por enquanto, vou sofrer um pouco no calor, tomar conta dos combatentes [do No Limite] e depois eu volto para o [The Voice] Mais. Eu acho que essa edição não surpreendeu só a mim, mas a todos. São histórias de vida”, declarou ele.

“Recentemente, ouvi algo muito interessante de uma cantora: ‘Envelhecer em festa é muito bom’. Eles têm muitas histórias de tentativas, recomeços, uma bagagem grande. Por isso, eu acho que de emoção é o programa mais sinistro. Mexe não só com o público, mas com todos nós da equipe”, completou o apresentador de 41 anos.

“As pessoas sempre pedem para participar, para eu levar a avó. Até os amigos me procuram querendo indicação. Mas eu digo: ‘Tem que se inscrever lá no site do Gshow’. Porque não dá para tirar a vaga de ninguém”, finalizou o ex-Vídeo Show.