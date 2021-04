André Martinelli, do BBB13, é participante do ‘No Limite’ | No Limite

No BBB7, André foi líder duas vezes, sendo uma delas após vencer uma prova de resistência que teve mais de 18 horas de duração. Nela, os brothers precisavam ficar em uma estrutura que se movia em várias direções e ainda girava em meio à água gelada. Acabou eliminado ao ir para a berlinda com Fernanda, sua namorada na casa. Relembre momentos do modelo no BBB: