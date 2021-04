André Rizek avalia ‘mundinho’ de Neymar: ‘Temperamento de soberba que não se vê em Messi e Mbappé’

O jornalista André Rizek apontou um defeito que afasta, segundo ele, o craque da Seleção Brasileira Neymar Jr. do patamar onde astros como Messi e e Mbappé estão: o temperamento. Na visão do apresentador do podcast “A Mesa”, do ge.globo, Neymar exibe uma “soberba” que o atrapalha a amadurecer e evoluir como atleta.

Neymar é expulso em jogo contra o Lille (FRANCK FIFE / AFP)

No podcast, Rizek comentou sobre o alto número de expulsões do camisa 10 no Campeonato Francês. Dos 31 jogos da Ligue 1, Neymar esteve em 13 partidas. E, agora, ele pode ficar fora do elenco por atitudes dentro de campo.

– Neymar tem tudo para colocar a bola embaixo do braço e terminar a temporada como melhor do mundo. Acho que é uma questão de respeito. Ao não tratar os outros com respeito, ele não recebe esse respeito. Ele tem um temperamento de soberba, de desrespeitar os adversários, que a gente não vê no Messi, no Mbappé – comentou ele.

Rizek ironizou Neymar, que foi classificado como “injustiçado pela arbitragem”. O jogador foi expulso, neste fim de semana, após um lance na partida contra o Lille, onde o PSG perdeu por 1 a 0. O jogo acabou sendo decisivo para a temporada do clube, porque acabou tirando o elenco estrelado da liderança da Ligue 1.

Outros analistas ainda comentaram sobre “o mundo paralelo de Neymar”, alegando que o astro esteja vivendo uma fase onde não há mais a mesma motivação de se manter como “o melhor do mundo”.