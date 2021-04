Android 12: grande vazamento apresenta mais novidades do robô

Uma versão vazada do Android 12 foi encontrada pela equipe do XDA Developers. Diferente da prévia para desenvolvedores, ela apresenta mais novidades do que a Google está preparando para o sistema operacional.

Segundo o site, o software veio de uma fonte anônima e possui instabilidades. Apesar disso, foi possível observar recursos renovados e ajustes de design na versão inédita.

À esquerda um exemplo do App Pairs e à direita uma tela do novo recurso do Google Assistente.Fonte: XDA Developers/Reprodução

Uma das novidades da versão vazada do robô é o recurso App Pairs. Inspirado no conceito introduzido pela Samsung, ele permite abrir dois aplicativos simultaneamente a partir de um atalho e ajustar o tamanho das janelas.

A Google também deve inserir uma opção para acionar o Assistente ao segurar o botão de ligar e desligar dos aparelhos. Outra ferramenta que vem sendo aplicada por diversos fabricantes de smartphones.

Em relação à interface, a nova versão apresenta um novo painel de volume semelhante ao controle deslizante de brilho – este que foi levemente remodelado. Ambos seguem as cores correspondentes ao sistema.

Aparentemente, todos os apps terão uma tela de apresentação automática com base no tema do celular. Isso deve promover uma experiência muito mais suave ao abrir o aplicativo, evitando as telas brancas de abertura no meio da noite.

Android 12 deve trazer vários recursos inéditos em relação à privacidade.Fonte: XDA Developers/Reprodução

Novos recursos de privacidade

O XDA Developers também observou mudanças em relação à privacidade. Agora o sistema notificará quando um app estiver acessando os dados ou textos copiados, mesmo que não esteja em primeiro plano.

Ademais, o novo Android terá recurso de permissão de localização que possibilitará que o usuário tenha maior controle sobre o quanto deseja que os apps rastreiem sua posição. Assim, será possível escolher entre informar dados aproximados ou precisos.

Uma nova prévia do Android 12 para desenvolvedores deve ser disponibilizada no final de abril. Enquanto isso, a versão final está prevista para ser lançada no segundo semestre.