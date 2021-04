Angélica e Luciano Huck compartilham momento romântico; veja vídeo

Nesta segunda-feira (19), Roberto Carlos completou 80 anos de idade e recebeu muitas homenagens de famosos e anônimos. Angélica e Luciano Huck aproveitaram a data para compartilhar nas redes sociais um momento romântico deles ao som de Música Suave, um dos hits do “rei”.

O casal aparece dançando coladinho no vídeo, que também tem a participação de outros fãs do cantor.

“Adoro esta música do Rei. Pedi vídeos dançantes de quem também gosta. Ta ai. Liga o som e vamos celebrar os 80 anos do Rei Roberto Carlos. Hoje, a voz que embalou incontáveis amores faz 80 anos de vida! Parabéns pela jornada querido Roberto e obrigado por nos presentear com todo seu talento. Saúde, saúde e mais saúde ao nosso Rei @robertocarlosoficial”, escreveram na legenda.