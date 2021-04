Angelim expõe meia no Brasil que jogaria fácil no Fla: “Muito bom jogador”

Ronaldo Angelim é muitíssimo querido pela torcida do Flamengo até hoje. O zagueiro que fez o gol hexacampeonato brasileiro em 2019 se tornou um ídolo eterno do Mais Querido do Brasil. Sempre humilde e grato por tudo que viveu no Rubro-Negro, o ex-jogador passa uma imagem muito bacana e sempre é lembrado pela Nação nas redes sociais.

No começo da tarde desta quinta-feira (15), Angelim fez uma live no Instagram para responder as perguntas dos torcedores. Em uma delas, um flamenguista indagou qual jogador no Brasil ele gostaria de ver defendendo as cores do Mengão e, sem pensar muito, citou Claudinho, do Red Bull Bragantino. Gómez, zagueiro do Palmeiras, também foi mencionado.

“Se não fosse tão caro, é o Claudinho, do Bragantino. Muito bom jogador. Também tem o zagueiro Gómez, que faria muito boa dupla com Rodrigo Caio”, disse o ‘Magro de Aço’.

Vale lembrar que o Flamengo está de olho no mercado, mas não fará nenhum tipo de grande investimento. A ideia é contratar atletas que estão livres ou sem espaço em outros clubes. Por enquanto, não há negociações em andamento, mas Marcos Braz e Bruno Spindel trabalham diariamente para reforçar o elenco Rubro-Negro.

Rogério Ceni está feliz que o elenco foi mantido, mas gostaria de ter algumas opções melhores no banco, principalmente no meio de campo. Na visão do treinador, há muitos atletas de velocidade, mas não tem hoje uma alternativa para um jogador pensador, um típico camisa 10.