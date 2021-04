Angelina Jolie é perseguida por vilão de Game of Thrones em trailer de novo filme · .

A Warner Bros. divulgou o primeiro trailer de Aqueles Que Me Desejam a Morte, novo suspense protagonizado por Angelina Jolie (Os Eternos). Na prévia, a atriz vencedora do Oscar vive uma bombeira com traumas do passado. Ela é obrigada a defender um garoto perseguido por um grupo de bandidos liderados por Aiden Gillen, o Mindinho de Game of Thrones (2011-2019).

O longa é centrado em Hannah (Angelina), uma bombeira ainda abalada pela perda de três vidas que não conseguiu salvar de um incêndio e se depara com um menino de 12 anos traumatizado pela morte do pai e sem ninguém a quem recorrer.

Ao ganhar a confiança do garoto, Hannah descobre que os mesmos bandidos que causaram o acidente do pai dele estão perseguindo o menino por uma floresta, numa área pela qual ela é responsável.

O elenco ainda conta com nomes como Nicholas Hoult (franquia X-Men), Finn Little (Reckoning), Medina Senghore (Happy!), Tyler Perry (Garota Exemplar), Jake Weber (Homeland) e Jon Bernthal (Justiceiro). A direção é de Taylor Sheridan (A Qualquer Custo).

O longa ainda não tem data oficial para chegar ao Brasil. Confira o trailer legendado: