Ângelo faz história ao se tornar o mais jovem a marcar um gol na Libertadores e é elogiado por jornal argentino

O Santos está mais próximo da fase de grupos da Conmebol Libertadores. Nesta terça-feira, no duelo de ida da última fase preliminar da competição, o Peixe foi até o Nuevo Gasometro e venceu o San Lorenzo por 3 a 1.

Lucas Braga fez o primeiro do Santos logo aos 7 minutos. E Marinho, fazendo sua estreia na temporada 2021, de pênalti, ampliou aos 46 do primeiro tempo.

O San Lorenzo diminuiu com Angel Romero, aos 27 do segundo tempo. Mas nos acréscimos, Angelo, de apenas 16 anos, fez o terceiro do Peixe.

Aos 16 anos, 3 meses e 16 dias, Angelo se tornou o mais jovem da história da Libertadores a fazer um gol na competição.

Em suas redes sociais, o Diário Olé, da Argentina exaltou o feito do jovem atacante.

“Nasceu em 21 de dezembro de 2004. Estreou na primeira divisão aos 15 anos e esta noite, no Nuevo Gasometro, fez o primeiro gol de sua carreira. Nasce um craque?”.