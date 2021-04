Ângelo no ataque, John no gol, Jhonnathan na lateral e mais: Ariel Holan prepara o Santos para encarar o Botafogo-SP

Após uma boa vitória na Libertadores, o Santos volta a jogar pelo pelo Campeonato Paulista neste sábado (10), às 22h, quando recebe o Botafogo-SP na Vila Belmiro, em jogo adiantado da nona rodada do estadual. A competição ficou paralisada por cerca de 1 mês em decorrência da pandemia.









Porém, para a partida, o técnico Ariel Holan vai priorizar a busca por uma vaga na fase de grupos da Libertadores, ou seja, irá optar por escalar um time alternativo. Vale ressaltar que a classificação no torneio sul-americano está bem próxima após a vitória por 3 a 1 sobre o San Lorenzo na partida de ida, na Argentina.

Conforme publicou o GloboEsporte.com, o elenco santista trabalhou pela última vez na manhã da última sexta-feira (9), com a incerteza de que de fato o jogo aconteceria. Portanto, o time que o argentino levará a campo deve ser decidido minutos antes de a bola rolar.

John deve ganhar oportunidade como titular – Foto: Jorge Rodrigues/AGIF.



Essa situação é uma oportunidade grande para alguns reservas mostrarem serviço, como o goleiro John, os zagueiros Luiz Felipe e Alex, os meio-campistas Kevin Malthus e Jean Mota e o atacante Ângelo. A vaga de Felipe Jonatan, único lateral-esquerdo de ofício do elenco, pode ser ocupada por Jhonnathan.

Na classificação atual do Paulistão, o Peixe ocupa neste momento a terceira colocação do Grupo D, com cinco pontos conquistados em quatro jogos. No último compromisso pelo estadual, em 13 de março, o time do técnico Ariel Holan bateu o Ituano por 2 a 1