Ângelo puxa fila e Holan aponta time titular contra Inter de Limeira; técnico ‘contraria’ torcida do Santos

Em 2021, o Santos tenta implantar uma nova filosofica no clube. Nem tão nova, levando em consideração que seria uma espécie de “resgate” em sua história. Com Ariel Holan no comando, o Peixe quer recuperar o tão famoso ‘DNA ofensivo’, tendo como premissa a utilização de jovens talentos oriundos de suas categorias de base.









Com Kaio Jorge, Ivonei, Sandry, Ângelo, João Paulo e outros, o Alvinegro inicia a temporada unindo a juventude com a experiência de Marinho, Pará e Luan Peres. Além disso, o Santos não pode fazer contratações devido ao bloqueio da Fifa em virtude das dívidas da antiga gestão – o que torna o trabalho de Holan ainda mais complicado.

Foto: Ivan Storti/Santos FC



Na última sexta-feira (16), a derrota para a Ponte Preta por 3 a 0 levantou questionamentos sobre a ideia de utilizar um time alternativo no Campeonato Paulista. No entanto, o técnico argentino não deve abrir mão da sua ideia de utilizar o Estadual como “laboratório”. Segundo informações de Lucas Musetti, da Gazeta Esportiva, reservas irão a campo novamente.

O Peixe encara a Inter de Limeira no próximo domingo (18), na Vila Belmiro. Com mudanças até no gol, Holan testou o Santos com a seguinte escalação no treino deste sábado (17): Vladimir; Mikael, Luiz Felipe, Alex e Jhonnathan; Guilherme Nunes, Vinicius Balieiro e Lucas Barbosa; Ângelo, Allanzinho (Robson) e Bruno Marques.

Ótimo. Perfeito. Essa é a utilidade do Paulistão pra um time em reconstrução. Bora, molecada! ������️�� https://t.co/PhZ7qJMylr — Falando de Alvinegro (@fdalvinegro)

April 17, 2021





O técnico testou o tradicional 4-3-3 e depois alternou para uma linha de cinco no meio, com Robson na equipe titular. A única coisa incerta é quem começa jogando, mas a certeza é que não serão os considerados titulares. Aliás, Soteldo (poupado contra a Ponte) deve ganhar alguns minutos, mas não deve começar jogando.