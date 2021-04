Ângelo revela conselho de Holan: “Tem sido importante demais para mim”; atacante se tornou a ‘sensação’ do Santos

O torcedor do Santos está vivendo um momento de lua de mel com o time. Sob o comando de Ariel Holan, o Peixe tem conseguido bons desempenhos e consegue transformar isso em resultados. Na última terça-feira (06), visitou o San Lorenzo na Argentina, no jogo de ida da terceira fase da Libertadores e venceu os donos da casa por 3 a 1.









A partida ainda contou com uma quebra de recorde que já durava 59 anos, quando Ângelo marcou o terceiro gol do Peixe e se tornou o jogador mais jovem a marcar um gol na Libertadores (16 anos, 3 meses e 16 dias). A atuação do Menino da Vila deixou Holan ainda mais apaixonado pelo futebol do garoto, que disse “sambar jogando”.

Apesar de não ser titular absoluto e sair do banco na maioria dos jogos até aqui, Ângelo tem sido a grande sensação do Santos na temporada e os torcedores já o veem como mais um “raio” a cair na Baixada. O jovem atacante também não poupou elogios ao técnico e revelou os conselhos que recebe do argentino para desempenhar seu melhor futebol.

“O Ariel tem sido importante demais para mim, principalmente onde eu tenho mais dificuldade. Eu preciso melhorar na parte de recomposição defensiva e também no último terço do campo para fazer a finalização. Ele tem conversado muito comigo nesse sentido, dando muitos conselhos”, explicou o jogador, que também é cobrado para marcar.

Ariel Holan falando sobre o Ângelo e como ele representa bem o futebol brasileiro, a cultura nossa de futebol alegre e “samba”, comparou com toda infancia dele vendo a seleção de 70. Simplesmente fantásitco. — cassin ✊�� (@vinii_sfc)

April 8, 2021





“Como a gente busca o futebol no mais alto nível, ele fala que eu preciso ajudar na marcação e gostar de balançar as redes. Tanto que, quando entrei no jogo de terça, o professor para eu pisar mais na área, e eu acabei sendo feliz ali. E não é só comigo, ele conversa sempre com todos os meninos. Pede para termos humildade, mas divertirmos também dentro de campo”, finalizou.