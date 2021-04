Angioni está ativo e Alef Manga é oferecido: “Vou ficar muito feliz”, diz empresário sobre ida ao Flu; Bigode ainda interessa nos bastidores

O Fluminense foi o clube brasileiro que mais agitou os bastidores do futebol na última segunda-feira (12). A poucos dias da estreia na fase de grupos da Libertadores, o presidente Mário Bittencourt agilizou as negociações por reforços e o clube acertou 5 contratações em menos de 24 horas. São elas: o meia Cazares, os zagueiros Manoel e David Braz e os atacantes Abel Hernández e Raúl Bobadilla.

Manoel, ex-Cruzeiro, já está no Rio de Janeiro e foi conhecer os futuros companheiros no CT Carlos Castilho nesta terça (13). Seu companheiro David Braz deverá esperar mais alguns dias para ser oficializado, pois contraiu a Covid-19 após pedir sua rescisão do Grêmio. A tendência é que os outros reforços sejam apresentados ainda nesta semana a fim de estarem à disposição de Roger Machado o quanto antes.

De acordo com o colega Caio Blois, setorista do Tricolor no UOL Esporte, Willian Bigode, do Palmeiras, ainda traz esperança a Paulo Angioni. O atacante de 34 anos tem contrato até dezembro no time paulista, que faz jogo duro e não pensa em se desfazer do jogador. Internamente, o caso ainda é tratado como difícil para o Fluminense. Willian deu sua palavra ao Alviverde e aguardará reuniões para decidir seu futuro, que acontecerão apenas após a decisão da Recopa Sul-Americana diante do Defensa Y Justicia, nesta quarta (14).

Willian ainda não está descartado pelo Fluminense para a disputa da Libertadores (Foto: César Greco)



Outro nome para o ataque comentado nós últimos dias é o de Alef Manga, artilheiro do Carioca pelo Volta Redonda. O jogador de 26 anos vem sendo monitorado por vários clubes do país após se destacar no Estadual – são 8 gols até aqui pelo Voltaço, bem à frente de Fred, com 5. Sua multa no time do interior do Rio é de R$ 2,5 milhões e o clube também aceita um empréstimo por R$ 500 mil à vista após o torneio.

Marlei Feliciano, empresário de Manga, revelou que um intermediário tentou levar o atacante recentemente às Laranjeiras e que o negócio pode acontecer em breve, caso Angioni se apresse nas tratativas. “Teve um intermediário que me procurou perguntando se me permitia liberar o atleta para tentar levá-lo ao Fluminense. Vou ficar muito feliz se o Flu me procurar, seja o Mário ou o Paulo Angioni”, declarou o representante ao portal NETFlu.

Alef Manga vem sendo a sensação do Carioca e pode parar no Flu (Foto: Twitter Oficial/@alefmanga)



“Combinei com o Volta Redonda de o jogador ficar até o final do Carioca, mas futebol é dinâmico. Eu não recebi ninguém diretamente, mas um colega, um agente veio e me disse que teria como colocar o jogador no Fluminense, que teria acesso (…) Fluminense é um grande clube. Não tenho dúvidas que o Alef seria a solução de gols para qualquer clube que o contrate”, completou Marlei.

Vale lembrar que o Fluminense estreia na Libertadores diante do River Plate (ARG), no próximo dia 22 de abril. Pelo regulamento da Conmebol, o clube tem que inscrever os jogadores para a primeira fase até 48h antes da partida, ou seja, em caso de novo reforço, Angioni deve correr.