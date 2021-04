Ânima Educação divulga vagas de emprego pelo país; veja cargos

A Ânima Educação divulga vagas de emprego para TODO BRASIL. São diversas oportunidades na área de educação, promovendo muitos benefícios a todos os contratados. Se você está em busca de uma chance no mercado profissional, não pode deixar de conferir as informações, abaixo!

Ânima Educação divulga vagas de emprego pelo país

São várias oportunidades anunciadas pela empresa que, além da faixa salarial compatível com o mercado, proporciona muitos benefícios aos seus contratados. Dentre as possibilidades, estão o plano médico e odontológico, bolsa auxílio, auxílio farmácia, auxílio academia, vale-transporte, vale-alimentação, consignado, etc.

As principais vagas abertas são para:

Analista acadêmico;

Analista de Dados Jr;

Analista de Marketing Junior;

Analista de Inbound Marketing;

Assistente Administrativo;

Analista de Conteúdo;

Coordenador de Área de Aprendizagem Digital;

Analista Contábil;

Analista Júnior de Departamento Pessoal.

Algumas das funções estão abertas para todas as regiões do Brasil, considerando a possibilidade de atuar na modalidade home office.

Como se inscrever

As oportunidades anunciadas estão abertas para todas as regiões do Brasil. Dentre elas, estão São Paulo, Minas Gerais e Santa Catarina. Os interessados em quaisquer uma das vagas podem acessar o site de inscrição, escolher a oportunidade pleiteada e cadastrar currículo atualizado.

