Anitta compartilha capa de jornal feita por fãs em que Juliette é campeã do ‘BBB21’

Anitta vem usando as redes sociais para divulgar seu próximo CD “Girl from Rio”. Após publicar em suas redes sociais uma série de imagens de mulheres em preto e branco, nesta segunda-feira, a cantora compartilhou uma foto segurando um jornal falando da descoberta de seu mais irmão mais velho, que ela conheceu em 2019. No Twitter, os fãs do “Big Brother Brasil 21” fizeram uma montagem com a fotografia, trocando a manchete sobre seu irmão por “Juliette é campeã do BBB21”. E não é que Anitta curtiu?

Just found out I have another brother, same daddy but a different mother. pic.twitter.com/tIRW9Tf3Db

Brazilian Superstar #Anitta shares new fun teaser pics for her much awaited upcoming single #GirlFromRio , dropping this Friday, April 30, with the caption: “Just found out I have another brother, same daddy but a different mother!”????‍????????????????????????????????3️⃣0️⃣???????????? https://t.co/ShBtoS1V3u pic.twitter.com/uMyaMxoEck

A cantora vem publicando fotos com toda a sua família na divulgação do álbum. O clipe foi gravado no Piscinão de Ramos, na Zona Norte do Rio, em novembro de 2020 e causou um alvoroço por lá.

As postagens fazem parte da divulgação de “Girl from Rio”, música que será lançada no dia 30 de abril. A faixa terá um trecho da clássica “Garota de Ipanema”, de Tom Jobim e Vinicius de Moraes, lançada originalmente em 1962, e por isso a carioca optou por homenagear as mulheres do estado em que nasceu, também abordando questões sociais e politicas daqui. Além das mulheres, elementos importantes para a cultura brasileira foram lembrados, como as obras de Nelson Rodrigues e o bloco Cacique de Ramos.

”Alguém me disse que os 27 anos serão cheios de desafios e que eu provavelmente me tornaria uma pessoa bem diferente quando completasse 28 anos. E isso é verdade. Eu encontrei meu equilíbrio e desvendei o segredo para minha felicidade, então estou pronta para este novo ciclo da minha vida. Este foi meu primeiro aniversário fora do Brasil e longe da minha família, mas eles ainda arrumaram um jeito de me fazer chorar. É assim que os brasileiros são. E não importa onde vamos, eu sempre vou levar meu país e minha cidade comigo”, escreveu ela na legenda da primeira foto em preto e branco para ”Girl from Rio”, dela mesma. A cantora completou 28 anos no último dia 30.