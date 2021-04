Anitta lança clipe da música ‘Girl From Rio’; assista

O clipe da canção ‘Girl From Rio’, novo single de Anitta, foi lançando às 10h desta sexta-feira (30). O vídeo, gravado no Piscinão de Ramos em novembro de 2020, foi dirigido por Giovanni Bianco.

Além disso, a cantora vai comandar o programa TVZ especial, do Multishow, diretamente de Miami e ainda tem festas marcadas em um hotel dos EUA, no YouTube Premium e em Sydney, na Austrália. O lançamento do clipe e, posteriormente, de novo álbum que levam o nome da música, visam ampliar a carreira internacional de Anitta.

Durante a coletiva de imprensa, onde o iBahia esteve presente, a cantora revelou que o orçamento do clipe foi super alto.

“Esse foi o clipe mais caro de todos! Rolou um super barraco algumas semanas antes de gravar, porque era um orçamento ainda maior. Eu pensei: ‘dá para fazer um filme inteiro com esse orçamento, não é possível’”, brincou a cantora.

Ela também disse que houveram alguns desentendimentos com Giovanni Bianco durante a gravação. Segundo a cantora, foram briguinhas saudáveis: “no final, tiveram coisas que eu insisti e ele me agradeceu, e vice versa”.

Os fãs poderão acompanhar o processo de gravação com um making of, ainda sem data de lançamento. Além disso, Anitta e sua equipe planejam sortear vinis de Girl From Rio como forma de agradecimento para os fãs.

Veja o vídeo: