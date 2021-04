Anitta pede saída de ministro do Meio Ambiente, que responde: ‘Fica na sua’

Nesta quarta-feira (21), a hashtag #ForaSalles foi uma das mais comentadas do Brasil no Twitter. Entre aqueles que pediam a saída do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, estavam políticos e artistas, como Anitta.

A cantora publicou a hashtag e completou o tweet com “desserviço para o meio ambiente”. A postagem de Anitta foi respondida pelo ministro, que a chamou de Teletubbie”. Salles, no entanto, não esclareceu a referência ao programa infantil criado em 1997.

Fica na sua ai, ô Teletubbie ! #FicaSalles https://t.co/QFmqLfo2M7 — Ricardo Salles MMA (@rsallesmma) April 21, 2021

Além de Anitta, nomes como Gilberto Gil, Fernanda Paes Leme, Luísa Mell e Fabio Porchat twitteram pedindo a saída de Salles.