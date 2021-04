Aniversário Roberto Carlos: Cantor completa 80 anos longe dos palcos por causa da pandemia

Roberto Carlos está completando 80 anos nesta segunda-feira (19), e dessa vez não vai haver festa para celebrar a nova idade. O cantor está isolado em seu apartamento no bairro da Urca, no Rio de Janeiro, desde o começo da pandemia do novo coronavírus.

No entanto, em entrevista ao jornal “O Globo”, ele se mostrou disposto, sem sentir o peso da idade. “Eu sou aos 80 o mesmo de sempre, e chegar aos 80 anos não me assusta porque isso vem acontecendo gradativamente. O importante é que eu me sinto bem e me sinto com menos idade do que a que tenho. Sou um cara com muitos sonhos aos 80 anos”, disse.

O único problema é a saudade de fazer o que mais gosta: cantar para seus fãs. “Sinto falta de tudo, do palco, das luzes, e principalmente da plateia, estar de frente pro público em contato direto com as pessoas, dos sorrisos, dos olhares e desse carinho e desse amor que eu recebo nesse momento que eu estou no palco”, lamentou.









“Sinto falta sim, mas isso vai passar e daqui a pouco a gente está de volta”, prometeu Roberto, que já está devidamente vacinado com a primeira dose do imunizante contra a covid-19. Mas nem assim relaxou nos cuidados — como deve ser.

“Defendo, de verdade, a ciência. A ciência é o que realmente pode orientar o povo. Defendo a ciência e tudo que alguém diz em nome da ciência. Me vacinei, estou mais tranquilo e agora estou para receber a segunda dose da vacina, mas estou mantendo os mesmos cuidados de sempre. Repito: a vacina é muito importante e todos devem se vacinar”, frisou.