Aniversário Roberto Carlos: Pandemia fez TOC do cantor piorar, que afirma “ainda estar lutando”

A pandemia do novo coronavírus tirou Roberto Carlos, que comemora hoje (19) os seus 80 anos, dos palcos que tanto ama. Além disso, fez realçar um problema que o acompanha há muitos anos: o TOC, sigla para Transtorno Obsessivo Compulsivo.

As medidas de prevenção contra a covid-19 foram totalmente observadas pelo cantor. “Lido com total cuidado, até de repente um pouco exagerado, mas sigo realmente tudo o que deve ser feito, os cuidados que devem ser tomados”, explicou em entrevista ao “O Globo”.









“Não estou curado totalmente do TOC. Na realidade, do conjunto de coisas que tenho do TOC, uma delas é a higienização, lavar as mãos, essa coisa toda e isso, logicamente, ficou mais rigoroso. Não estou curado totalmente, ainda tem muita coisa, mas estou tentando, estou lutando”, complementou.

zaps já nao adiantam mais

quero ouvir a tua voz

vou fazer um FaceTime dizendo

que eu estou quase morrendo

de saudade de você Roberto Carlos, 2021 — Krishna �� (@kribshna)

April 18, 2021





A pandemia, no entanto, não tirou de Roberto a capacidade de planejar seus próximos passos: ele continua fazendo projetos para o futuro. O primeiro deles é o longa-metragem sobre sua vida. “É um filme sobre a minha vida dirigido por Breno Silveira”, informou.

“Começa a ser rodado no início de 2022, e conta tudo da minha vida, desde que nasci. Vamos contar tudo”, garantiu Roberto, que também tem planejado uma turnê percorrendo o México para o ano que vem.