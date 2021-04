Anselmo Ramon tenta liberação da Chape para acertar com Botafogo

O Botafogo mira a chegada de um atacante antes do início da Série B do Campeonato Brasileiro. Um dos favoritos da diretoria é Anselmo Ramon, que está na Chapecoense.

Os alvinegros tentaram a contratação de Anselmo Ramon, mas a Chapecoense só aceita liberar o jogador com o pagamento da multa. O valor é de R$ 1 milhão, que é inviável para o Botafogo.

Por conta disso, a diretoria carioca desistiu do negócio. No entanto, o desfecho pode ser outro. Anselmo Ramon gostou da proposta do Botafogo e tenta a sua liberação do clube catarinense.

O jogador tem um valor a receber da Chapecoense. Assim, Anselmo Ramon busca a liberação do clube em troca do perdão da dívida.

Os dirigentes alvinegros seguem em busca de um novo reforço. Só que até o momento, o favorito a chegar a General Severiano é o experiente Rafael Moura.