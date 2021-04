Antecipação do 13º salário: Governo tem até quinta para liberar o benefício

Mesmo com a aprovação do Orçamento de 2021, a antecipação do 13º salário para aposentados e pensionistas do INSS não ocorreu, até o momento, devido a um impasse que impossibilitou a liberação do benefício. No entanto, a expectativa é que o governo resolva a questão até esta quinta-feira (15).

Caso o governo não consiga resolver o impasse até o prazo determinado, a nova previsão é que o pagamento da antecipação do 13º salário ocorra nos meses de maio e junho, com a primeira e segunda parcela, nos meses respectivos.

Confira o calendário de pagamentos da antecipação do 13º salário elaborado para os meses de maio e junho para os segurados que recebem um salário mínimo, ou mais que o piso salarial.

Calendário para os beneficiários que recebem até um salário mínimo

Final 1ª parcela 2ª parcela 1 25/mai 24/jun 2 26/mai 25/jun 3 27/mai 28/jun 4 28/mai 29/jun 5 31/mai 30/jun 6 01/jun 01/jul 7 02/jun 02/jul 8 04/jun 05/jul 9 07/jun 06/jul 0 08/jun 07/jul

Calendário para os beneficiários que recebem mais que um salário mínimo

Final 1ª parcela 2ª parcela 1 e 6 01/jun 01/jul 2 e 7 02/jun 02/jul 3 e 8 04/jun 05/jul 4 e 9 07/jun 06/jul 5 e 0 08/jun 07/jul

Mudança na margem do crédito consignado do INSS

Enquanto a antecipação não é liberada, o governo já anunciou a aprovação da proposta que aumentou a margem de crédito consignado do INSS de 35% para 40% a quantia que os segurados podem utilizar para empréstimos. Veja o esclarecimento a seguir:

Anteriormente, os aposentados e pensionistas do INSS podiam comprometer até 35% do valor do benefício, deste percentual, 30% era destinado ao empréstimo e 5% para cartão.

Com a nova medida, os segurados podem comprometer até 40% do benefício, sendo 35% para empréstimo e 5% para cartão. O prazo de validade da iniciativa inspira após o dia 31 de dezembro de 2021.

