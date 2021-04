Antes da Libertadores, Santos busca se recuperar no Paulista contra a Inter de Limeira

Dois dias depois de ser derrotado por 3 a 0 pela Ponte Preta, o Santos volta a campo, neste domingo, quando recebe a Inter de Limeira, na Vila Belmiro, pela sexta rodada do Paulistão, às 20 horas (de Brasília).

O último confronto entre as duas equipes neste estádio terminou com vitória dos donos da casa por 2 a 0.

Apesar da classificação para a fase de grupos da Libertadores, desde o retorno da pausa do Estadual, o Peixe não venceu nenhum jogo da competição. Atualmente, a equipe de Holan ocupa a segunda posição do grupo D, com três pontos a menos que o líder Mirassol, e um a mais que o terceiro colocado Guarani.

Como o Santos estreia na Libertadores contra o Barcelona de Guayaquil, nesta terça-feira, a tendência é que o time da Vila poupe alguns titulares para a partida.

Como o técnico Holan já adiantou, Soteldo deve ganhar alguns minutos contra a Inter. “No domingo vai jogar alguns minutos, mas temos de pensar em como nos equilibramos para jogar também na terça-feira pela Libertadores. Temos de pensar e ver como corrigir os erros de hoje e preparamos um time que jogue com mais solidez do que jogamos contra a Ponte”, disse o argentino.

Por outro lado, as coisas também não andam muito boas para a Inter de Limeira. O time é o lanterna do grupo A, com apenas uma vitória em cinco jogos. Contudo, a equipe ainda pode se recuperar no campeonato, já que em eventual vitória sobre o Peixe, o Leão da Paulista ultrapassa o Botafogo-SP. A Inter não poderá contar com Matheus Souza para a partida, já que ele foi expulso na derrota para o Bragantino.

FICHA TÉCNICA

SANTOS X INTER DE LIMEIRA

Data: 18 de abril de 2021, domingo

Horário: 20 horas (de Brasília)

Local: Vila Belmiro, em Santos-SP

Árbitro: Vinicius Gonçalves Dias Araújo

Assistentes: Fabrini Bevilaqua Costa e Vitor Carmona Metestaine

VAR: Péricles Bassols Pegado Cortez

SANTOS: Vladimir, Mikael, Luiz Felipe, Alex e Jhonnathan; Guilherme Nunes, Vinicius Balieiro e Lucas Barbosa; Ângelo, Allanzinho e Bruno Marques.

Técnico: Ariel Holan

INTER DE LIMEIRA: Rafael Pin; Elacio, Thalisson, Léo Silva e Bruno Xavier; Deivid, Thiaguinho, Igor Henrique e Rondinelly; Roger e Lucas Batatinha.

Técnico: Thiago Carpini