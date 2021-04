Antes de decisão com PSG na Champions, Bayern vacila, empata com Union Berlin e vê vantagem cair na liderança da Bundesliga

O Bayern de Munique não fez uma grande partida e apenas empatou com o Union Berlin em 1 a 1. O jogo, válido pela 28ª rodada da Bundesliga, foi realizado na Allianz Arena, em Munique, no sábado (10/04).

Lives, conteúdos originais e o melhor da programação da ESPN! Inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative as notificações e não perca nenhum vídeo!

Com o resultado, o time da Baviera chegou aos 65 pontos e viu a vantagem para o vice-líder RB Leipzig cair para cinco pontos. Faltam seis rodadas para o fim do Campeonato Alemão.

O Bayern irá enfrentar o Paris Saint-Germain, nesta terça-feira, pelo confronto de volta da Uefa Champions League. Na partida de ida, os bávaros perderam por 3 a 2 .

Já o Union Berlin é o sétimo colocado, com 40. A equipe voltará a campo pelo Alemão contra o Stuttgart, no próximo sábado (17/04), às 10h30 (de Brasília).

Com vários desfalques, incluindo o lesionado Robert Lewandowski, o Bayern teve enormes dificuldades para abrir o placar. Os bávaros conseguiram o primeiro gol com o jovem Musiala, 18 anos, que recebeu passe de Thomas Muller para finalizar, aos 23 minutos do segundo tempo.

Os donos da casa vacilaram após o técnico Hans-Dieter Flick fez várias mudanças no decorrer da partida. O Union Berlin empatou o jogo faltando cinco minutos para o fim do tempo regulamentar. Após passe de Andrich, Ingvartsen concluiu para as redes de Neuer.

Os bávaros ainda tentaram uma pressão no final, mas o resultado se manteve inalterado.

ANDREAS GEBERT/POOL/EPA-EFE/Shutterstock

Veja os jogos do sábado da Bundesliga:

Bayern Munich 1 x 1 Union Berlin

Eintracht Frankfurt 4 x 3 Wolfsburg

Hertha Berlin 2 x 2 Borussia Moenchengladbach

Werder Bremen 1 x 4 RB Leipzig