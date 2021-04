Antiguidade Clássica: vai cair no ENEM!

Antiguidade Clássica: um resumo

A Antiguidade Clássica é um período muito importante da História Antiga. Isso porque, é nessa fase que se desenvolvem duas das mais influentes civilizações de todo mundo: a civilização grega e a romana.

Dessa maneira, é fundamental que você domine os principais tópicos que envolvem esse assunto, uma vez que a Antiguidade Clássica aparece em questões de história das mais importantes provas do país.

A Antiguidade Clássica: Introdução

A Antiguidade Clássica compreende o período em que as civilizações grega e romana estiveram em destaque: elas foram as principais civilizações do período e possuíram grande importância para o desenvolvimento da sociedade como um todo.

É estabelecido que a Antiguidade Clássica começa entre os séculos VII-VIII a.C., com a poesia homérica, e termina com o início da Idade Média e a queda do Império Romano, em 476 d.C.

A Antiguidade Clássica: A civilização grega

A Grécia Antiga ficava localizada na região conhecida como Hélade. Na época, cada comunidade grega era independente politicamente e economicamente: cada povo se organizava em torno de uma Cidade-Estado, A região montanhosa da Hélade propiciou a divisão do território.

Apesar das diferenças, os territórios gregos possuíam a sua língua em comum, além de muitos costumes e também a sua religião. E é justamente por esse motivo que os costumes foram, nessa época, o ponto de união entre povos, que realizavam confraternizações em festividades religiosas e em competições esportivas e literárias.

Vale ressaltar que a Grécia é também conhecida como o berço da democracia, uma vez que esse modelo político irá surgir na pólis ateniense, no século V a.C.

Os gregos foram também os pais da filosofia, disciplina que encontrou o seu apogeu nos pensamentos de Platão, Sócrates e Aristóteles. Além disso, os povos gregos da Antiguidade Clássica criaram também os gêneros tragédia e comédia no teatro.

Igualmente, outro ponto forte da cultura grega foi a arquitetura e as esculturas, principalmente graças ao escultor Fídia. A religião grega era politeísta, ou seja, cultuava muitos deuses, sendo Zeus o mais importante de todos. Os mitos gregos estavam presentes no cotidiano de seus povos e influenciaram uma série de produções literárias que conhecemos nos dias de hoje.

A Antiguidade Clássica: A civilização romana

Roma, por sua vez, estava localizada na região do Lácio e se desenvolveu em torno do Mar Mediterrâneo. Os romanos, ao longo dos séculos, construíram um poderoso império localizado em três diferentes continentes: Europa, Ásia e África.

Na literatura, o civilização romana se destaca em textos de prosa e poesia, além de diversos discursos políticos.

Os romanos são conhecidos pela legislação complexa existente em sua sociedade, sendo o direito romano uma das maiores contribuições da civilização para a humanidade. Além disso o latim era a língua oficial do império e todos os povos conquistados deveriam aprender o idioma. Vale ressaltar que essa era a estratégia utilizada por Roma para promover a romanização do império, ou seja, a unificação de todos os povos que eram por eles conquistados e dominados

Mesmo com as invasões bárbaras e a queda do Império, o latim permaneceu sendo muito utilizado, principalmente em produções literárias. Além disso, o latim também dará origem a outros idiomas, que ficaram conhecidos como línguas neolatinas.