Ao LANCE!, Luiz Araújo revela segredo para competir na Ligue 1 contra o Paris Saint-Germain

O Lille vive um grande momento no Campeonato Francês e faltando apenas seis jogos para o fim do torneio, a equipe de Luiz Araújo está na liderança com três pontos de vantagem para o Paris Saint-Germain. Em entrevista ao LANCE!, o camisa 11 revelou qual é o segredo para a equipe conseguir bons resultados nos últimos anos na Ligue 1.

Segredo

Recentemente, o clube francês é reconhecido pelo enorme investimento em atletas jovens. Além do ex-atleta do São Paulo, o clube também conta com Jonathan David, atacante canadense, e Sven Botman, zagueiro de 21 anos que já é especulado na Premier League. E o grande nome por trás deste elenco é Luís Campos, diretor esportivo com quem o meia tem boa relação.

– Nossa relação é muito boa e ele foi muito importante na minha chegada. O clube tem uma ótima equipe de análise e monitoramento de atletas jovens e isso faz parte das ideias do Lille. Em uma competição tão disputada como o Campeonato Francês, temos que ter jogadores qualificados para bater de frente com times que investem milhões, como o Paris Saint-Germain.

Regularidade

Apesar da liderança, o Lille deixou pontos importantes pelo caminho, como ao perder para o Nimes e empatar com o Strasbourg em casa, sendo que ambos lutam contra o rebaixamento. Apesar dos percalços, o brasileiro destaca a consistência da equipe dirigida por Christophe Galtier ao longo da temporada.

– Somos o time que menos perdeu na Ligue 1 (três derrotas). Faz parte não ganharmos todos os jogos, pois o Campeonato Francês é muito equilibrado. Mas estamos fazendo uma boa temporada e nosso objetivo é buscar o maior número de pontos possíveis nesta reta final.

Futuro

O bom momento de Luiz Araújo, que tem três gols e duas assistências, e do Lille faz com que especulações sobre uma possível transferência apareça. No entanto, o jogador afirmou estar focado em seu clube e segue com o sonho de chegar na Seleção Brasileira, mas sabendo que há trabalho pela frente.

– Não estou pensando nisso (transferência). Meu foco está totalmente na reta final da Ligue 1. Queremos fazer história e conquistar esse título. O futuro será fruto do meu trabalho aqui. Tenho que seguir progredindo, pois a Seleção também é consequência do que faço no Lille. Preciso evoluir como atleta e tudo vai acontecer de forma natural.

Na última sexta-feira, o Lille venceu o Metz fora de casa por 2 a 0 e recebe o Montpellier na próxima sexta-feira. Luiz Araújo tem dois confrontos mais complicados pela frente ao visitar o Lyon (4º colocado) e o Lens (5º colocado) nas últimas seis rodadas. Apesar da dificuldade, o atleta quer jogar sua segunda Champions League pelo clube francês e erguer seu primeiro troféu como profissional na Europa.