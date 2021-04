O LANCE! transmite, em parceria com o One Football, a partida entre Bayern de Munique e Bayer Leverkusen, pelo Campeonato Alemão, nesta terça-feira, às 15h30. O time bávaro lidera a competição com 68 pontos. Já Leverkusen ocupa a sexta colocação, com 47 pontos. ASSISTA AO JOGO NO VÍDEO ACIMA!

