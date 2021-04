O LANCE! transmite, em parceria com o One Football, a partida entre Borussia Dortmund e Eintracht Frankfurt, pelo Campeonato Alemão, neste sábado, às 10h30. O time de Haaland, às vésperas do confronto com o Manchester City pela Champions League, ocupa o quinto lugar no torneio local, com 43 pontos. E logo à frente está o rival deste fim de semana, com 47. ASSISTA AO JOGO NO VÍDEO ACIMA!

