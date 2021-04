O LANCE! transmite, em parceria com o One Football, a partida entre Lyon e Lille, pelo Campeonato Francês, neste domingo, às 16h (de Brasília). O líder Lille, que tem 70 pontos, encara o Lyon, quarto colocado com 67 pontos, e pode embolar a parte de cima da tabela da Ligue 1. ASSISTA AO JOGO NO VÍDEO ACIMA!

Lille e Lyon estão na briga pelo título francês (Foto: FRANCOIS LO PRESTI / POOL / AFP)