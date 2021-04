O LANCE! transmite, em parceria com o One Football, a partida entre PSG e Saint-Etienne, pelo Campeonato Francês, neste domingo, às 8h (de Brasília). O time parisiense é o vice-líder da competição com 66 pontos. ASSISTA AO JOGO NO VÍDEO ACIMA!

Mbappé é uma das armas do PSG (Foto: FRANCK FIFE / AFP)