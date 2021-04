[AO VIVO E ONLINE] Flamengo x Unión La Calera: data, hora e canal da partida da Libertadores | Como e onde assistir AO VIVO e ONLINE na TV | Futebol AO VIVO

Pela segunda rodada do Grupo G da Copa Libertadores, Flamengo e Unión La Calera se enfrentam nesta terça-feira (27), no Maracanã, às 19h15 (horário de Brasília). É a primeira do rubro-negro em casa na edição de 2021. O duelo será transmitido ao vivo pelo canal a cabo Fox Sports.

Jogadores do Flamengo comemoram gol diante do Vélez Sarsfield (Foto: Getty Images)



Depois de estrear com vitória fora de casa diante do Vélez Sarsfield, o Rubro-Negro busca a segunda vitória na competição. A equipe está em primeiro lugar na chave, sendo a única que venceu na rodada inicial do Grupo G. Já o La Calera empatou com a LDU dentro de casa e soma apenas um ponto.

Vindo de um título na Taça Guanabara do Campeonato Carioca, a equipe treinada por Rogério Ceni chega confiante para o duelo continental. O treinador deve recolocar vários jogadores que foram reservas na partida do Estadual, entre eles Isla, Filipe Luís, Diego, De Arrascaeta, Everton Ribeiro e Bruno Henrique.

Rogério Ceni durante a partida diante do Vélez (Foto: Getty Images)



Do lado do time chileno, o jogador mais conhecido é o meia Jorge Valdívia, que teve duas passagens pelo Palmeiras, onde conquistou três títulos em sete anos e meio de clube. Vilches, que marcou dois gols diante da LDU, é a principal esperança da equipe.

Flamengo x Unión La Calera: como e onde assistir AO VIVO na TV

