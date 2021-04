[AO VIVO E ONLINE] São Paulo x Santo André: data, hora e canal da partida do Campeonato Paulista | Como e onde assistir AO VIVO e ONLINE na TV | Futebol AO VIVO

Pela sexta rodada do Campeonato Paulista, São Paulo e Santo André se enfrentam nesta sexta-feira (20), no Morumbi, às 20h (horário de Brasília). Enquanto o Tricolor está praticamente classificado, o Ramalhão briga pela vaga junto com o Botafogo. Você poderá acompanhar a partida ao vivo pelo serviço de pay-per-view Premiere.

Jogadores do São Paulo comemoram gol (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)



Tranquilo na liderança do Grupo B, o São Paulo tem nove pontos de frente em relação à Ferroviária, e apenas uma partida a mais. A equipe venceu seis partidas, empatou uma e perdeu outra. Já o Ramalhão tem os mesmos 6 pontos do Botafogo, estando à frente pelo saldo de gols.

Depois de vencer o Sporting Cristal por 3 a 0 na estreia na Libertadores, o técnico Hernán Crespo deve aproveitar o duelo desta sexta-feira para experimentar outros jogadores, que não costumam ser titulares. A equipe joga na quinta-feira seguinte (29), em casa, diante do Rentistas.

Jogadores do Santo André comemoram gol diante do RB Bragantino (Foto: Diogo Reis/AGIF)



Já o Santo André busca quebrar a sina dos empates: são três até o momento nas seis partidas disputadas pelo Campeonato Paulista. A dupla de ataque Vitinho e Ramón é a grande esperança da equipe do ABC paulista.

São Paulo x Santo André: como e onde assistir AO VIVO à partida do Campeonato Paulista

